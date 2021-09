Cristiano Ronaldo: Listo para debutar en el Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer dio por confirmado el debut de CR7 ante Newcastle por la jornada cuatro de la Premier Ligue.

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dio a conocer lo que los seguidores de Cristiano Ronaldo estaban ansiando su participación en el duelo del sábado frente al Newcastle. Esto es según los medios de comunicación ingleses, quienes se encargaron de recoger la información que brindó el noruego, hoy en una rueda de prensa.

Ronaldo anhela ser titular en el próximo choque con Newcastle luego de haber tomado entrenamiento por cuatro días en Carrington, tras una transferencia de 25 millones de euros originarios del club a donde pertenecía, el Juventus. No obstante Solskjaer será el que tome la decisión.

Indudablemente, estará en el campo en un tiempo no especificado en el futuro, eso es positivo”, declaró el técnico del United. “Ha tenido una excelente pretemporada con la Juventus, se ha desempeñado bien y ha tenido una excelente semana con nosotros”, señaló.

Por otro lado el técnico del Manchester United indicó que CR7, tiene el mismo trato al de sus compañeros. Es por ello que los seguidores de los ‘Los Diablos Rojos’, están a la espera de que el máximo goleador del club Real Madrid y la selección lusa sea el titular del partido este sábado a las 9:00 a.m. (hora peruana).

“Él sabe que yo decido si juega o no. Mi trabajo es dirigirlo. Pero nos conocemos, él tiene la determinación propia de ser el mejor. No tengo que alentarlo en eso”, manifestó. “Necesito sacarle el máximo partido a Cristiano y eso viene de la comunicación. Pasamos un par de años colectivamente en el equipo y todos nos conocemos. No querría que le dijera qué hacer, ya tiene la dedicación y necesita ser el más eficaz”, enfatizó.

Así mismo Ole Gonnar quizo crear la duda en los aficionados al no mencionar en que posición jugaría Ronaldo, sin embargo aludió que es muy probable que mantenga su posición de delantero.

“Se ha convertido en uno de los mejores rematadores. Es uno de los mejores en el aire y dispara 99 de cien balones desde fuera del área entre los postes. Todos lo admiran. Sin duda, se convertirá en un líder en el vestuario”, apuntó el estratega noruego sobre Cristiano Ronaldo.