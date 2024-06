De la Fuente: “Estoy orgulloso por el resultado a favor de España”

Luis de la Fuente, actual DT de España, admiró y celebró la victoria contra Italia en la segunda fecha de la Eurocopa 2024.

Derrotar al actual campeón de la Eurocopa llenó de satisfacción al entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, quien aseguró que no hay ninguna selección superior a la suya. ‘La Roja’ venció a Italia por la mínima diferencia en la segunda jornada de la Eurocopa, garantizando así su clasificación a la siguiente fase.

“Estoy orgulloso del resultado, de haber vencido al último campeón de Europa, una selección formidable, por la manera en que ganamos y por todo lo que hemos ofrecido. Los rivales serán más competitivos en las eliminatorias y se vuelve muy difícil según nos van conociendo, pero estoy convencido de que no hay ninguna selección superior a la nuestra, siempre y cuando sigamos trabajando con la misma humildad“, declaró De la Fuente en rueda de prensa.

España ya ha alcanzado su primer objetivo: clasificar a la siguiente fase. Con 6 puntos en la tabla de posiciones, la selección española se sitúa en el primer lugar del Grupo B, asegurando su pase a la próxima ronda.

Por este motivo, Luis de la Fuente se muestra optimista de cara a los próximos partidos que enfrentará como entrenador de ‘La Roja’ en la Eurocopa, destacando que sus jugadores aún no han alcanzado su límite.

“Podemos mejorar aún más, el techo de esta selección es lo único que desconozco porque no veo límite en estos futbolistas. Tienen un margen de crecimiento enorme, no se cansan de mejorar, son muy trabajadores, creen en lo que les decimos, confían en nosotros porque les ayudamos a ganar, y tengo una confianza ciega en que no se detendrán hasta lograr el sueño de todos“, añadió el entrenador de España.