“De no ser campeón, me voy a frustrar”

Aldo Corzo quiere el título nacional y quedar en la historia de la “U”.

En el 2017, Aldo Corzo firmó por Universitario y desde ese momento, nació un romance, pues sus buenas actuaciones, generó que el hincha lo tenga como un referente del equipo. ‘Muelita’ se mostró contento y tranquilo por el buen momento del club, y esperar cerrar esta temporada con el título nacional. Pues, desde que el lateral llegó a Ate, no ha podido levantar una Copa.

“Tengo que salir campeón con la ‘U’, sino lo logro me voy a frustrar. Tuve el sueño que siempre quise de chico, jugar en la ‘U’ y es lo que se acerca más a mi estilo de juego. Siento que me va bien, estoy cómodo y me falta ganar un torneo, sino no quedas en la historia”, dijo en Universitarioplay.pe.

Además, Corzo reveló que le gusta hacer de todo en su posición, pero odia ir al ataque y que no le den el balón, porque tiene que volver volando a su puesto. En otro momento, confesó que su momento más feliz fue ir a Rusia 2018. “La mayor alegría que me ha dado el trabajo ha sido ir al Mundial. Se lo diré a mis hijos y nietos. Un torneo con la ‘U’ será igual o casi igual”, sostuvo.

Por último, confesó que su ídolo fue Marko Ciurlizza en el tricampeonato de los merengues, y en la selección admiraba al ‘Chorri’ Palacios.

DATO

Desde que está en la ‘U’, el defensa convirtió 9 pepas. Esta temporada, lleva un gol.