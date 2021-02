“Debieron esperar antes del sorteo”

Carlos Bustos se quejó de que la Liga 1 arme su calendario sin saber si Alianza podría jugar en primera.

Pese a que lo trajeron con la idea de dirigir en segunda división, el técnico argentino guarda la esperanza de que Alianza gane en los tribunales y puedan jugar en Primera, es por eso que no le cayó nada bien que se realice el sorteo a sabiendas que el veredicto del TAS será el 17 de marzo. “Pienso que se debió esperar la decisión del TAS para armar recién el calendario de la Liga 1. También creo que lo justo era que Alianza se mantenga en primera”, declaró en DirecTV. Por otro lado, expresó su incomodidad por que aún no les permiten entrenar de forma presencial: “Si volvemos a la Liga1 tenemos la chance de incorporar a dos extranjeros más, aunque igual estaríamos en desventaja, porque no nos permiten entrenar hasta la fecha. Realmente no entiendo por qué los equipos de la Liga1 pueden entrenar y nosotros no”, añadió.

Bustos también reveló que Wilmer Aguirre es una opción y dio una opinión sobre los últimos fichajes:

Jonathan Lacerda: “Ya trabajó conmigo y creemos que será importante para el grupo”.

Pablo Míguez: “Creíamos oportuno que vengan jugadores con experiencia y va sumar”.

Hernán Barcos: “Nos dará un aporte importante, tiene experiencia y es un goleador. Además, nos va sumar dentro de la cancha y con los jóvenes”.