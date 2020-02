‘Delfín’ ahogó al ‘Papá’

Con el pie derecho debutó Cantolao al vencer 2-1 a Cienciano en el Miguel Grau del Callao. Más allá del triunfo del ‘Delfín’, este duelo se robó todas las miradas de esta primera jornada inaugural de la Liga 1. Y es que, el juez Cartagena expulsó a cinco jugadores entre locales y visitantes.

En cotejo lleno de expulsiones, goles y polémicas. Cantolao venció 2-1 a Cienciano en el Callao

Lo lamentable vino en los minutos finales, cuando el golero Delgado vio su segunda amarilla, se fue a las duchas, pero no tenía reemplazante. Así que el defensa Christian Sánchez atajó, pero esto tardó, porque no contaba con camiseta.

Goles y expulsiones

El inicio fue malo para Cienciano, pues Perleche cometió una falta contra el ‘Nene’ Rengifo, se sancionó penal y Junior Ponce (5’) puso el 1-0 a favor de Cantolao.

El ‘Papá’ siguió de malas, pues a los 17’, Salazar se fue expulsado por una infracción contra Rengifo, el juez pitó penal y Ceballos los transformó en gol. Era el 2-0 a favor del ‘Delfín’.

Sin embargo, la visita cusqueña no bajó los brazos y buscó el descuento, no llegó, pero la suerte le sonrió, pues el defensa chalaco Núñez vio la segunda amarilla y se fue a las duchas.

Para el complemento, el ‘Papá’ tenía la obligación de anotar el descuento, y lo logró a través de Miguel Curiel (66’). Después de esto, todo se vino abajo. Una falta de Ayarza sobre Rengifo se sancionó como penal, y expulsión del jugador cusqueño. Pero el ‘Nene’ también se fue por reclamar al juez. Con esto, ambos equipos se quedaron con 10 hombres. Y el penal, lo erró Sebastián La Torre.

Qué roche

A poco del final, el golero Delgado vio la segunda amarilla y se fue expulsado por hacer hora. Cantolao ya no tenía cambios, así que Sánchez tomó los guantes, pero esto demoró porque el juez no dio el permiso debido a que no había camiseta. Al final, se dieron 10’ más, el score no se movió y el ‘Delfín’ se llevó una victoria.

CANTOLAO (2)

Erick Delgado

Christian Sánchez

José Ramírez

José Sánchez

Orlando Núñez

Augusto Solís

Jesús Castillo

Sandro Rengifo

Jhamir D’Arrigo

Junior Ponce

Mario Ceballos

DT: Hernán Lisi

CIENCIANO (1)

Daniel Ferreyra

Aldair Perleche

Javier Salazar

Juan Lojas

Luis Trujillo

Abdiel Ayarza

Benjamín Ubierna

Luis García

Juan Romagnoli

Junior Aguirre

Miguel Curiel

DT: Marcelo Grioni

ÁRBITRO: Jesús Cartagena

LÍNEAS: César Málaga – Wilson Requejo

CUARTO: Pablo López

GOLES: Junior Ponce 5’, Mario Ceballos 17’ (AC). Miguel Curiel 67’ (C)

CAMBIOS: Farihd Jasaui x Jhamir D’Arrigo, Sebastián La Torre x Junior Ponce, Orlando Contreras x Mario Ceballos (AC). Pier Larrauri x Luis García, Óscar Franco x Junior Aguirre, Rudy Palomino x Aldair Perleche (C)

TA: Augusto Solís, Jesús Castillo (AC). Aldair Perleche, Luis García, Daniel Ferreyra, Luis Trujillo (C)

TR: Orlando Núñez, Sandro Rengifo, Erick Delgado (AC). Javier Salazar, Abdiel Ayarza (C)

ESTADIO: Miguel Grau – Callao