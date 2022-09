Diego Rebagliati habla de Jefferson Farfán

El conocido periodista deportivo, Diego Rebagliati, habló de su molestia con Jefferson Farfán sobre su participación en el clásico del fútbol peruano que se realizó ayer

Diego Rebagliati no se hizo esperar y habló recientemente sobre lo que “el diez de la calle” le mencionó días previos al clásico. “Jefferson (Farfán) el jueves me dice que no está para jugar, que hace nueves mees que no juega, que no hay forma. Creo que pudo haberme dicho la verdad, o puede haber de cambiado de opinión él, bustos y haberse sentido mejor, pero lo concreto es que fue muy raro todo el proceso de Jefferson”, dijo el panelista de Movistar Deportes sobre como la “Foquita” no cumplió lo que dijo en un principio.

“Fue muy raro todo el proceso de Farfán, no calentó más de dos o tres minutos antes de entrar. Se veía forzada la situación. Daba la impresión que estaban preparando un homenaje y un clásico no está para homenajear a nadie”, manifestó Rebagliati.

Finalmente, el exjugador indicó: “Era claramente un jugador que no estaba siguiendo el régimen del resto de compañeros, de lo que hace un suplente previo a entrar. Aguirre o Arley habrán calentado como 50 minutos, mientras que Jefferson no pasó de los tres minutos“.