DT de Chile: “Ambos nos jugamos puntos importantes”

A tan solo un día del choque entre Perú y Chile por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el entrenador de la ‘Roja’, Martín Lasarte, adelantó lo que será el encuentro y lo que espera enfrentar. Además, aprovechó para quitarse un poco de presión antes del viaje a Lima.

“Todos los partidos son difíciles, todos son complicados. Perú es un buen equipo, tiene buenos futbolistas, hay una suerte de rivalidad y no sé si en definitiva tendrá algo que ver. Los dos nos estamos jugando puntos importantes”, comentó Lasarte en conferencia de prensa.

El técnico sureño también habló sobre las expectativas en esta fecha triple, pero no se atrevió a fijar un número de puntos que buscan conseguir: “En cada fecha la circunstancia para algunos es más aliviada y en nuestro caso, más complicado. La necesidad obliga aún más. No me gusta dar un número, pero debemos obtener un número importante, es una realidad”.

Al ser consultado sobre cómo utilizará a Alexis Sánchez, su mejor arma en ataque, el entrenador chileno explicó: “En algunos momentos será más delantero, y en otras ocasiones será enganche o mediapunta, siendo el nexo. Esto no significa que no vaya a estar en algún momento como finalizador”.

Asimismo, sobre el estado de Charles Aránguiz solo reveló: “Hizo un entrenamiento bastante mejor de lo que suponíamos y alienta la esperanza de que juegue”. Además, también trató de calmar las expectativas sobre Brereton apuntando que “hay una especie de euforia que va más allá de la realidad. Es un jugador joven, en la selección está haciendo sus primeras armas y no hay que cargarle la mochila”.