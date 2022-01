Dulanto: “Trabajaré más para entrar a la selección”

Gustavo Dulanto, defensor central del Sheriff de Moldavia, manifestó que se esforzará más para obtener un lugar en la Bicolor

No pierde las esperanzas. Gustavo Dulanto fue una de las gratas apariciones del 2021 tras la digna campaña de su equipo en la Champions League. El defensor central del Sheriff de Moldavia no fue convocado por Ricardo Gareca. Aunque, manifestó que se esforzará más para obtener un lugar en la selección peruana.

“Pocho” expresó lo siguiente con respecto a la Blanquirroja: “Me pone triste no ser considerado, pero son decisiones que uno tiene que respetar. Seguiré trabajando para poder estar. No sé porque aún no tengo la oportunidad, yo hago lo que puedo en el campo y a mi equipo, dentro de todo, nos ha ido bien”.

TEMA SELECCIÓN:

En esa misma línea, reveló que Bonillo lo contactó una sola vez: “Solo tuve un contacto con el profesor Néstor Bonillo para la fecha contra Bolivia y Venezuela. Después, no tuve más acercamientos con la selección. Esa vez hablamos y me dijo que iban a enviar una carta, que esté atento a la lista que iban a entregar el siguiente viernes. La comunicación fue una semana antes”.

Por otra parte, se refirió al interés de clubes extranjeros por ficharlo: “Mi agente me dijo que había interés de equipos brasileños, pero también que entrene y disfrute mis vacaciones. Obvio que me gustaría jugar en Brasil. Los últimos campeones de la Copa Libertadores son brasileños y que se interesen en mí me causa alegría. Me da más ganas de seguir trabajando como lo vengo haciendo”.

Además, habló de la posibilidad de seguir disputando torneos internacionales: “Jugar la Europa League es una linda oportunidad para seguir demostrando lo que venimos haciendo en las competiciones internacionales. Es un nivel ‘top’. Nos tocó Sporting Braga, que es un club al cual ya me enfrenté cuando estuve en Boavista. Juegan muy bien”.