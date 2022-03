‘El Pibe’ Valderrama: ”Hay chance de estar en Qatar”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, exjugador de la Selección Colombiana, confía en ver a su selección en la Copa del Mundo de Qatar.

Difícil pero no imposible; así es como ver Carlos Valderrama las posibilidades que tiene Colombia de meterse a Qatar 2022. El ‘Pibe’, referente de la selección ‘cafetera’, reveló que tiene confianza en su equipo y que sueña con verlo jugar en la Copa del Mundo de este año.

El exseleccionado colombiano reveló que aún siguen vivos en las Eliminatorias: “Hay chance, hay chance, no nos vamos a entregar. Hay opción, lo ‘bacano’ es que tenemos chance. Estamos vivos, vamos a jugárnosla, falta un chance, pero todavía estamos vivos”

El ‘Pibe‘ manifestó que actualmente hay tres jugadores indispensables en la selección ‘cafetera’: “Los tres fijos de la selección son David Ospina, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, faltan 20 días. Me duele la cabeza, me duele el tobillo, todo puede pasar, la verdad no entiendo. En la época de nosotros todo el mundo estaba pendiente a la lista, a mí me pasó que me llamaban y también a otros siendo figura, entonces no hay que ‘dar papaya’ porque esto es fútbol”.

Por último, el exfutbolista de 60 años no quiere pensar en quedarse afuera de la Copa del Mundo: “Esperemos que no pase, yo voy hasta el final con la Selección, no importa, faltan dos partidos. Hay una renovación normal que tiene que haber si no se pasa al Mundial, y hay que pasar por la cabeza que son los directivos, que son los mismos, ‘igualiticos’. Hay que empezar de verdad si queremos empezar por ahí”, finalizó.