En Chile miran a Hohberg

La Universidad de Chile lo pretende.

Desde Chile, se dio a conocer que la “U” de ese país, tendría en planes a Alejandro Hohberg, quien la viene rompiendo con el equipo crema.

Hohberg tiene contrato hasta fin de año, y todavía no se sabe si renovará o no con la gente de Ate. Y es que, a inicios de esta temporada, hubo una comunicación con la gente sureña, pero no se llegó a nada.

La U de Chile no tendría problema alguno de esperar al jugador de 29 años, pues sabe que termina contrato a fin de año, y llegaría libre. De momento, Hohberg se quedará a cumplir su mayor objetivo que es levantar el título nacional con los merengues.