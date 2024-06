Erick Noriega: Renunció a Comerciantes Unidos

El talentoso back central Erick Noriega renunció a pertenecer a las filas de Comerciantes Unidos.

En un abrir y cerrar de ojos se dió la noticia que Erick Noriega renunció al que era su equipo, Comerciantes Unidos y queda como jugador libre.

Como es conocido, Noriega en estos últimos tiempos a sonado bastante en el medio local por ser un centra con mucho futuro.

Comerciantes Unidos es un club que generalmente pelea de media tabla para abajo y algo habrá pasado para que pongan fin a su contrato.

Erick es un jugador que ya a debutado en la Selección Peruana de Fútbol y aunque con nervios, se sabe que es un jugador que promete.

Enrrique de la Rosa, sub gerente del club indicó: “Como club hemos cumplido todas las obligaciones con el jugador en base al contrato, por lo que no entendemos el motivo de su renuncia. Hemos intentado acercarnos a él para saber cuál es el problema, pero no nos ha sabido contestar”.

Ahora con el camino libre para fichar por cualquier club, Erick Noriega busca encontrar nuevos aires para el torneo clausura.

Es sabidos que equipos como Universitario de Deportes y Alianza Lima necesitan reforzar su defensa y, porque no, le tiran alguna oferta para sumarlo a sus filas.

“El día viernes se ha tenido una conciliación entre abogados del club y del jugador con la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas. Al club se le ha dado dos días para presentar su descargo correspondiente para que este ente pueda resolver en la medida que ellos crean por conveniente”.

Veremos en donde recala este jóven jugador de 22 años de edad que paseó su fútbol por varios clubes a su corta edad.

Esperemos que este buen elemento no se pierda en el camino ya que es un buen prospecto para la Selección Peruana de Fútbol.