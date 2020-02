Defensa Quina no tiene nada grave y espera arrancar ante Vallejo. Además, se refirió a una

posible convocatoria a la selección

Nelinho Quina no culminó el cotejo ante Stein, se retiró antes del primer tiempo y causó

preocupación porque al parecer se lesionó. Sin embargo, la “Moto” habló con Todo Sport y

calmó las aguas. “Solo tuve un golpe y salí por precaución. Ayer entrené normal. Estoy apto para jugar, pero mi titularidad depende del profesor Gregorio Pérez”, señaló.

La ‘U’ tiene una seguidilla de partidos en Lima, pero el defensa no cree en ventajas. “Nosotros vamos partido tras partido. Nos tocó jugar en plazas muy complicadas y lo sacamos adelante. Trataremos de mantener la senda de la victoria. No habrá desgaste en viajes y tenemos que aprovecharlo”, aseguró.

No es ajeno a la bicolor

Además, se refirió a la curiosa frase lanzada por Pérez sobre la selección, lo que ocasionó que en redes sociales pidan su convocatoria. “Me dijeron por ahí que se voceaba mi nombre en la selección, pero son cosas que se dicen y seguiré trabajando por si se da”, manifestó. Por otro lado, opinó de los juveniles que hay en su posición. “Son chicos que están creciendo y quieren hacerse un nombre en el equipo. Se están dando cuenta de en qué equipo están”, indicó Quina.