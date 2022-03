Estrada: “la llave ante FBC Melgar está abierta”

Josué Estrada, jugador de Cienciano del Cusco, habló luego del empate de local ante FBC Melgar por la ida de la fase previa de la ‘Suda’.

Llave más que abierta. Cienciano igualó en el partido de ida de la fase preliminar de la Copa Sudamericana ante FBC Melgar. Los ‘imperiales’ confían en lograr la clasificación a la fase de grupos de la ‘Suda’ en Arequipa. Josué Estrada, jugador del ‘Papá’, se refirió al duelo ante los rojinegros tras culminar el encuentro.

El lateral derecho de Cienciano habló sobre su gol ante Melgar: “Sí, por el tema del torneo que se está jugando y por el gol que me encantó, y ya lo he visto como 50 veces (risas). Acá la pelota ‘vuela’, tenemos que aprovechar eso, y en los partidos se ha visto”.

El defensor del elenco ‘imperial‘ analizó el encuentro jugado en Cusco: “Al principio nos sorprendió el planteamiento del FBC Melgar, después del gol de ellos, nos pusimos las pilas, atacamos más. Tenemos que corregir que en los primeros minutos debemos entrar de la mejor manera”, declaró en Radio Ovación.

El futbolista de 27 años manifestó que la llave sigue abierta: “La llave está abierta, sabemos que Melgar es un equipo muy duro. Sabemos que se nos va a abrir el arco. Después de la ‘U’ ya empezaremos a pensar del juego en Arequipa”.

Por último, el jugador del ‘Papá‘ se refirió al partido del sábado ante Universitario de Deportes por la Liga 1: “A todo equipo le gusta jugar con la ‘U’ y a mí más aún porque jugué ahí, me emociona jugar contra ellos. Quisiera estar en el once inicial, pero ya depende de Gerardo (Ameli). Me siento bien físicamente para jugar el sábado”, finalizó.