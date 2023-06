Facundo Bounannote, joven volante argentino, hizo lagrimear a sus padres

Facundo Bounannote sorprendió a su mamá y papá

Facundo Bounannote les dio una gran sorpresa a sus padres al llegar a su ciudad de origen, Rosario, para pasar vacaciones después de la temporada jugada con el Brighton de la Premier League y los partidos amistosos con argentina.

El ex jugador de Rosario Central realizó gran acción que causo que sus progenitores se alegren y derramen lágrimas de emoción. La idea estaba planeada para cuando él esté en Rosario, así fue luego de la ficha FIFA.

El centrocampista argentino “alquiló” una casa para pasar un tiempo en familia, pero sus padres al entrar no sabían que sería más que una casa alquilada para ellos. “Cuando entramos en la casa, con comida, regalos y pensando que la casa era linda con parque para tomar mates y pasar un hermoso fin de semana, Facu nos dio una llave, la de esa casa y nos dijo que era nuestra. Que era nuestra casa”, expresó la madre del futbolista, Pamela al medio de comunicación Rosario 3.

“Nosotros le decíamos que tenía que estudiar pero no habíamos terminado ninguno de los dos el colegio. Además, le dije siempre que no tenía que fumar, pero yo fumaba. Por eso dejé de fumar y mientras trabajaba me fui a una nocturna y terminé la secundaría y después mi mujer”, comentó su papá al medio.

Tras disputar su primer partido como titular, frente a la selección de Indonesia, con la albiceleste este mes, no pudo contener su alegría: “Estoy soñando despierto, es una locura. El técnico me dio la confianza, me dijo que haga lo que estoy haciendo en el club, y salió a la perfección. Seguimos sumando y confiados para lo que viene”. Por otro lado, lamentó su ausencia en la Copa del Mundo Sub 20. “Fue una gran pena lo del Sub 20. Concentraba con Alejandro Garnacho, lo charlábamos y era una pena. Dijimos que ahora tenemos una revancha, le agradecemos al técnico por poder estar acá”.

