Flores: “El fútbol me ha puesto un nuevo reto en mi carrera, pero nunca olvidaré al DC United”

Edison Flores, nuevo futbolista de Atlas, escribió un mensaje de despedida a su club anterior, DC United por sus redes sociales. El volante de la Selección Peruana, agradeció al hincha y al club por todo lo que vivió en ese entonces.

“Tras 2 años y medio inolvidables, hoy me despido del DC United y de la hermosa ciudad de Washington. ⁣ No quería dejar de agradecer tanto al club como a los fans, puesto que siempre me trataron con mucho cariño, tanto a mí como a mi familia”, publicó el ‘Orejas’ en su cuenta Instagram.

Agregó: “Agradezco su pasión y que nunca dejaron de creer en el equipo. ⁣

El fútbol me ha puesto un nuevo reto en mi carrera, pero nunca olvidaré al DC y a sus hinchas. Gracias por todo lo vivido en este tiempo”.

Cabe recordar que Flores ya conoce la Liga MX, porque estuvo en el Monarcas Morelia desde agosto 2018 hasta diciembre 2019.