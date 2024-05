Fossati: “Si un jugador no viene con ganas, preferimos pasar”

Tras publicar la lista preliminar de los jugadores extranjeros convocados a la ‘sele’, Fossati habló sobre la no convocatoria de Ruidíaz.

Durante las últimas semanas, se rumoreaba que el entrenador uruguayo Jorge Fossati incluiría a Raúl Ruidíaz en la convocatoria de la Selección Peruana para la Copa América en Estados Unidos.

El delantero, a menudo criticado por los aficionados peruanos, ha tenido un buen desempeño en la MLS, lo cual captó la atención de Fossati, quien consideraba darle otra oportunidad en el equipo nacional.

Incluso, el DT elogió a Raúl Ruidíaz, llamándolo uno de los mejores delanteros del fútbol peruano. Sin embargo, al anunciar su lista de jugadores internacionales para la Copa América y los amistosos previos al torneo, se notó la ausencia del jugador del Seattle Sounders.

En conferencia de prensa, Fossati explicó su decisión, indicando que si un jugador no está en buena condición anímica o física, y no muestra suficiente motivación y esfuerzo, es mejor no convocarlo.

“Hablando en términos generales, si sabemos que un jugador no está bien de lo anímico o de otra parte del cuerpo, si no está en condiciones de venir con hambre de gloria y dar el máximo, preferimos pasar”

Fossati dio a entender que Ruidíaz no se sentía completamente cómodo con la idea de regresar a la Selección Peruana, aunque su rendimiento en el campo es sólido. Ruidíaz ha anotado siete goles en la presente temporada de la MLS y es la figura clave del Seattle Sounders.

Por ultimo, a pesar de su ausencia en la Copa América, el ‘Nono’ no descarta a Ruidíaz para futuras convocatorias, especialmente para las próximas Eliminatorias Sudamericanas. “No hemos cerrado las puertas a nadie. Siempre he dicho que iremos a la Copa América con la mentalidad de que cada partido es el más importante del año, y le daremos la importancia que merece“, afirmó.