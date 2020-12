“Fue el año de los técnicos peruanos”

La capacidad no tiene nacionalidad, es hora que nos hagamos respetar, afirma.

Tras ganar el partido de ida y el gran mérito de este presente en tienda celeste es de Roberto Mosquera, quien marcó un punto de quiebre desde su llegada: quedó puntero en el Grupo A de la Fase 2 y hasta alcanzó el mejor registro en el acumulado. Pese a ello, el ‘profe’ hizo un alto y destacó la ‘chamba’ de los técnicos peruanos en general.

“Traen extranjeros que no han dirigido en sus países y aquí hasta les han dado selecciones. La capacidad no tiene nacionalidad. Creo que este es el año de la reivindicación de los técnicos nacionales. Veo el desempeño de todos los técnicos peruanos en la Liga 1 y se han repotenciado”, mencionó Roberto Mosquera (en Las Voces del Fútbol), con relación a las campañas de José del Solar, Franco Navarro, Wilmar Valencia y el propio ‘Rafo’ Castillo: “Más allá del descenso (con Atlético Grau), logró ganarle a Cristal“.

Con relación al duelo entre Sporting Cristal y Ayacucho FC, Roberto Mosquera destacó el trabajo de los dirigidos por Gerardo Ameli. “Nosotros entramos sabiendo que en una final no existe el favoritismo. Me he cansado de decirlo en todos lados. El trabajo de Ayacucho es muy bueno y acá nadie es favorito”, expresó.