Germán Carty sobre Da Silva: “Se lesiona rápido, mucho ampay”

El popular ‘Avestruz‘, Germán Carty criticó a la nueva generación de futbolistas peruanos y recordó que jugó hasta los 47 años sin ninguna lesión.

Para quien no le suena su nombre, Germán Carty jugó hasta los 47 años sin ninguna lesión y paseó su fútbol por los tres grandes del torneo peruano. Ahora, ya retirado se pronunció y criticó duramente a las nuevas generaciones de futbolistas de nuestro país.

“Tuve una línea profesional correcta. Era de los futbolistas que me quedaba a entrenar más de la cuenta. Ahora, los jóvenes, ni se estiran al terminar las prácticas. No son profesionales a carta cabal, más paran con el celular”, declaró el ex delantero en conversación para un medio local.

Tras la pregunta sobre su carrera sin ninguna lesión, respondió lo siguiente. “Yo nunca tuve una operación o lesión grave. Todo era buena alimentación y cabeza. ¿Mira al chico Beto Da Silva? Se lesiona rápido. ¿Qué hará en el entrenamiento invisible? De repente mucho desarreglo. Mucho ampay, después vienen las consecuencias”.

“Ahora es fácil llegar a un grande. Y lo peor, que no aprovechan. Los chicos se creen, se agrandan, no hacen caso ni a los experimentados. ¿Dónde está el respeto, los códigos? Hasta para hacer bromas hay que saber a quién”, manifestó el ex jugador de Cienciano.