Gisella Mandriotti: “Nosotros tenemos un pacto con Alianza Lima y ya está todo acordado para que Bryan Reyna se vaya al club Alianza Lima”

La presidente de Cantolao, Gisella Mandriotti, confirmó que existe un acuerdo de palabra para que Bryan Reyna juegue la próxima temporada en Alianza Lima. La titular del ‘Delfín’ aseguró que el jugador también aceptó ponerse la camiseta blanquiazul en el 2023.

“Nosotros tenemos un pacto con Alianza Lima y ya está todo acordado para que Bryan Reyna se vaya al club Alianza Lima, incluso el jugador también ya aceptó. Mi papá fue el que conversó con Bryan y aprobó la decisión de ir a Alianza”, dijo Gisella Mandriotti.

Luego, la titular de Cantolao, agregó que “ahorita el tema está entrampado, no hay un documento firmado por la cláusula de salida que los representantes están viendo con Alianza Lima. Pero, el tema ya está cerrado con Alianza”.

Mandriotti contó también que Universitario mostró interés por el extremo nacional. “Yo no me puedo echar para atrás por más plata que me ofrezcan por Reyna. Nosotros ya acordamos con Alianza Lima y tenemos que cumplir a menos que por factores externos ajenos a nuestro lado nuestro se caiga todo. ¿Cómo cuáles? Que Reyna ya no quiera ir a Alianza, que no prospere tema con sus representantes o que se vaya al extranjero. La ‘U’ también está muy interesado en Bryan, pero yo les dije que tengo un pacto de palabra con Alianza y mi palabra está por encima de todas las cosas. Ojo, Brya”.

Cuando le consultaron por D’Arrigo, la presidenta de Cantolao señaló que “Jhamir ya culminó su contrato con Cantolao. Quisimos renovarle, pero no se dio por culpa de sus representantes. ¿Y Aaron Sánchez? Está en conversaciones con un equipo de afuera, eso está al 80 por ciento”.

Redactor: Diego Pecho