Gonzales: “Que Farfán aporte en la selección más que en su club”.

Christofer Gonzales, jugador de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa sobre el momento que viene atravesando Alianza y Farfán.

El buen momento por el que pasa Alianza Lima no es ajeno en tienda rimense. Christofer Gonzales, mediocampista de Sporting Cristal, opinó sobre la buena racha aliancista y respecto al momento del club celeste.

‘Canchita’ se refirió al próximo partido de Cristal ante el ‘Gavilán del Norte’: “UTC tiene muy buenos jugadores, muy buen entrenador, hay que tener siempre mucho cuidado con los equipos, no solo con UTC sino con todos. Estamos por la mitad de los partidos del campeonato, todos están jugando cosas importantes, arriba y abajo, todo está muy peleado. Hay que enfocarnos mucho en lo que vamos a realizar el día del partido”.

El mediocampista peruano también lamentó la lesión sufrida por Martín Távara: “Martín es un gran jugador, es un jugador extraordinario que es muy importante y una pieza fundamental para nosotros pero está Pretell, Castillo. Este es un equipo muy competitivo, tenemos una competencia muy sana y eso es muy importante para nosotros. Será una baja importante pero le mandamos mucha fuerza para que se pueda recuperar pronto”.

El ex jugador de Universitario habló sobre el buen momento que vive Alianza Lima: “Alianza es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, muy buen juego, eso me pone muy contento porque el campeonato se pone más interesante y me pone feliz que el campeonato se vuelva más competitivo. Alianza tiene una ventaja de 6 puntos, nosotros tenemos un partido pendiente y todavía nos falta jugar con ellos”.

Por último, ‘Canchita’ mencionó sentirse contento por la vuelta de la ‘Foquita’: “Jefferson Farfán es un gran jugador que aporta muchísimo, no solo en el club sino también en la selección. Estoy feliz por su recuperación, sin duda hay que estar contentos porque aporte en la selección más que en el club. Pero está bien de salud y eso es lo más importante, más allá de ser rivales”.