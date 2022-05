Gonzalo Verón: “No se puede perdonar tanto”

Gonzalo Verón, delantero de la Universidad San Martín, en conferencia de prensa analizó la derrota por 1-0 ante Alianza Lima por la Liga 1 Betsson

Gonzalo Verón, delantero de la Universidad San Martín, en conferencia de prensa analizó la derrota por 1-0 ante Alianza Lima por la Liga 1 Betsson. El atacante del ‘Santo’ señaló que fallaron varias ocasiones de gol.

Asegura que no tiene un desgarro, ya que en el partido ante Alianza Lima se vio a él incomodo: “Sentí una pequeña molestia en el cuádriceps, tomé la decisión de pedir el cambio para que entre un compañero que esté al 100 por ciento. Calculo que puede llegar a ser un desgarro chiquito pero tengo que hacerme los estudios y empezar a trabajar para volver lo más rápido posible”.

Sobre el juego ofensivo que tuvieron ante los blanquiazules: “En ataque carecimos de eficacia a la hora de tomar decisiones. Hubo una en la que tiré un centro atrás, tal vez tengo que ser un poco más egoísta y patear al arco pero este es un equipo y tratamos de ser solidarios”.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que no se debe perdonar tanto al rival: “En el área tenemos que ser más contundentes porque no se puede perdonar tanto. Me cuesta ser egoísta, voy por los costados, vi a Diego (Soto) solo y la pasé, pero tal vez uno tiene que pensar en el arco, vamos a trabajarlo en la semana para aprovechar esas situaciones”, finalizó.