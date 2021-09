Guardiola: “No tengo ningún problema con los aficionados”

Pep Guardiola increpó sobre los comentarios que realizó, tras la asistencia de los hinchas londinenses en estadios para ver jugar al City.

El Director Técnico del Manchester City, Josep Guardiola, realizó un comentario previo al partido entre el City y el Southampton, tras la petición que hizo sobre la asistencia del público en el Eithad, el cual ha generado una gran controversia.

“¿Dije después del partido que me decepcionó que el estadio no estuviera lleno? Una interpretación es una intervención. No voy a disculparme por lo que dije. No es la primera vez que lo digo en mi carrera, lo dije en Barcelona y en el Bayern. Cuando jugamos un partido duro como el de Leipzig y jugamos tres encuentros después sé lo difícil que es volver a pedirlo. Lo que dije fue que necesitamos el apoyo, no importa cuánta gente venga, pero los invito a que vengan y disfruten del partido porque necesitamos el apoyo”, señaló el entrenador.

El dirigente español también agradeció el apoyo que obtuvieron por los hinchas cuando se jugó contra el Leipzig, de visitantes. Tras lo dicho también destacó que es necesario que el equipo se encuentre unido para realizar su mejor esfuerzo.

“Necesitamos a todos juntos para hacer nuestro mejor esfuerzo. Sé que nuestros aficionados estarán allí mañana para apoyarnos y espero que el señor Parker pueda estar allí para vernos”, continuó.

Guardiola dice estar orgulloso den lo que son ahora como club e hizo un pedido indicando que la gente no ponga palabras en su boca que no son ciertas y se encuentra agradecido con los aficionados por el apoyo que viene realizando al equipo.

“No tengo ningún problema con los aficionados y, si los tuviera, me quedaría al margen. Fue un partido increíblemente duro contra el Leipzig, vi lo difícil que era para mi equipo en el vestuario y sé que el Southampton será duro, así que le pedí a la gente que viniera a ayudarnos. Pero estos muchachos no entienden mis comentarios, pero estoy aquí para defender lo que dije. Cuando cometa errores, me disculparé, pero no me disculparé por lo que dije. Yo sé quiénes somos. Me gustan los fans que tenemos”, finalizó Guardiola.