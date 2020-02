Guerra en Barcelona

Lionel Messi está enfrentado con el gerente deportivo, Abidal, y en medio de todo, el equipo enfrentará al Atlético Bilbao a las tres de la tarde

El mal momento futbolístico que atraviesa el Barcelona está afectando la armonía no solo del plantel, sino de todo el club, y muestra de ello fue la crítica de Lionel Messi contra el gerente deportivo, y ex compañero, Eric Abidal, quien declaró que echaron a Ernesto Valverde porque” muchos jugadores no estaban satisfechos, ni trabajaban mucho”, a lo que el argentino respondió de manera contundente en sus redes sociales: “Cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores somos los primeros en reconocer cuándo no estuvimos bien y los responsables de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades, creo que cuando se habla habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, posteó.

Ante esta polémica, el presidente del cuadro azulgrana, Josep María Bartomeu, salió a calmar las aguas y medios españoles indican que pactará una reunión entre Messi y Abidal, además de ratificar a este último en su cargo. En medio de todo este lio, el equipo recibirá hoy en el Camp Nou al Atlético Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey.