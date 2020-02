Ronny Revollar:  “Dirigir es una revancha que no tuve como futbolista”

Ronny Revollar, estratega nacional es un exfutbolista y odontólogo de profesión, y espera llevar a los huanuqueño a lo más alto del fútbol peruano

Se robó todas las miradas tras ganar en Matute a Alianza y mostrando un juego atractivo con su equipo Alianza Universidad

“Jugué menores en Alianza Lima, jugué en primera división en Pesquero y Wanka, pero una lesión me alejó del fútbol. Opté por la dirección técnica para no dejar el fútbol”.

“Ganarle a un grande como Alianza, y de visita, muy pocos lo han hecho. La valla es alta por lo que mostró mi equipo, porque ahora tenemos que mantener ese ritmo”.

Escribe: Gabriel Ángeles

El estratega de Alianza Universidad tuvo un arranque maravilloso en la Liga 1, pues venció en Matute a Alianza Lima, mostrando un juego atractivo y dejando en claro que será protagonistas esta temporada.

Revollar ha sido futbolista, pero optó por dedicarse a los estudios y se graduó como odontólogo. Sin embargo, el amor por la pelota nunca desapareció y volvió como entrenador. Llevó a los huanuqueños a la profesional y espera alcanzar un título nacional.

1.- Usted no es un técnico nuevo, ya tiene buen tiempo dirigiendo. ¿Cómo fueron sus inicios?

Tengo dirigiendo 15 años en Copa Perú. Llegó a Alianza Universidad en el 2016 por un proyecto de menores en Huánuco. En el 2018 me dan el equipo principal en Copa Perú, lo asciendo en el 2019 y estamos en el segundo año en el fútbol profesional.

2.- También fue futbolista. ¿Dónde se formó? ¿Llegó a jugar profesionalmente?

Jugué en menores en Alianza Lima. También participé en Primera División en Deportivo Pesquero, en Deportivo Wanka, club donde tuve una lesión fuerte y me alejé. Pero el amor por el pelota es grande, por ello, me dediqué a la dirección técnica para no dejar el fútbol.

3.- ¿Siente que al dirigir equipos transmites un poco lo que como futbolista no llegó a lograr? ¿Es como una segunda oportunidad?

Definitivamente, dirigir es una revancha para mí y uno trata de siempre transmitir la forma de pensar, el temperamento, que uno es como futbolista y como persona para que el plantel trate de mostrarlo.

4.- Aparte de ser técnico, estudió para ser odontólogo. ¿Cómo hace para dedicarse a dos trabajos?

Soy odontólogo. El fútbol te quita la mitad del día. Luego la otra mitad me dedico a analizar los partidos, y en la tarde-noche, practico la odontología. De repente no con la intensidad que lo hacía antes, pero los pacientes entienden eso.

5.- Está full. No tiene tiempo para la familia

Sé dividir mis tiempos. Mi esposa también es odontóloga, y ambos, manejamos el consultorio. Eso hace más fácil el trabajo. Antes cuando estaba en Lima, tenía mi consultorio en la ciudad, ahora me trasladé a Huánuco.

6.- También atiende a sus jugadores, y les hace descuentos

(Risas) El trato con ellos es totalmente distinto. No los atiendo mucho, cuando ha habido momentos que atenderlos lo ha hecho mi esposa. A veces la relación de técnico a futbolista es difícil trasladarlo a doctor-paciente. Pero cuando los atiendo lo hago con el mayor cariño y respeto posible.

“Ahora tengo la valla alta”

7.- Hizo lo que muy pocos han logrado, ganar a Alianza y en Matute ¿Cuál fue la clave?

La predisposición de querer ganarlo, lo buscamos todo el equipo. El correr los noventa y pico minutos, ser muy inteligentes, ser equilibrados y definitivamente aprovechar las pocas oportunidades que íbamos a tener en el partido. Gracias a Dios todo se dio de la mejor manera y pudimos lograr un resultado positivo.

8.- El esfuerzo de la pretemporada dieron sus frutos

Empezamos la segunda semana de enero, el trabajo que tanto nos costó dio un resultado bueno. El grupo está alegre por conseguir los tres puntos, no se le gana a un grande todos los días, muy pocos lo van a conseguir este año.

9.- El juego mostrado fue lo que agradó. Ahora los ponen como candidatos al título

Los chicos hicieron un buen partido, y ahora tenemos la valla muy alta, porque tenemos que mantener ese juego jugando de local y en lo que resta del torneo. Vamos a trabajar para que esa impresión que dejamos en el partido con Alianza, no se desmorone ni se caiga, que eso es lo más importante. Hay que tener regularidad.

10.- ¿El plantel está completo para o espera a alguien más?

Nosotros creo que estamos ahorita completos. No sé qué pueda pasar mañana o pasado, al final si bien un jugador que nosotros creamos que pueda marcar una diferencia y ayudar a potenciar el plantel o algo por el estilo, definitivamente lo vamos a analizar.

11.- Volviendo a su trabajo como técnico, ¿por qué utiliza el 4-4-2 en una época en la que muchos utilizan el 4-2-3-1 o 4-3-3?

En realidad no tenemos un esquema definido, nosotros arrancamos con un 4-2-3-1 que luego se convierte en un 4-1-3-2, y que luego de acuerdo al rival puede cambiar a 4-4-2. Tratamos de manejar dos o tres sistemas en un mismo partido de acuerdo al rival. Trabajo dos o tres sistemas para cada partido y como vamos en el partido vamos amoldando un sistema que mejor favorezca.

12.- En su plantel tiene un jugador como Jack Durán ¿Cómo lo animó a jugar en la profesional, si el solo se dedicaba a Copa Perú?

Le hicimos entender que es un jugador de Liga 1, importante, seleccionable. Tuvimos una conversación que eso va a quedar siempre entre nosotros y con el paso del tiempo se va a dar cuenta que la decisión que él tomo va a ser lo mejor para él y para su familia.

13.- Ahora, ya se ven los frutos del trabajo con Durán

Creo que Jack Durán no tuvo esa ayuda técnica para poder manejarse en el fútbol mejor. Para muchos fue un incomprendido, para mí es un crack y al final hay jugadores que uno tiene que verlos de otra manera, utilizar lo mejor que tiene a favor del club y darle lo que él necesita para trabajar tranquilo.

14.- Ya tiene un año en Primera y mantuvo la categoría que era el objetivo. Este año ¿El reto principal es diferente?

El año pasado nuestro reto principal era mantener la categoría. Este año nuestro reto principal es estar dentro de los primeros del torneo. Disputar un torneo internacional y por qué no vernos en una final. Ya pasó con Binacional el año pasado, se vio reflejado un equipo de provincia que hizo las cosas bien y pudo tener como premio una final del torneo peruano y siendo campeón nacional.

15.- Pasó de jugar Copa Perú a la profesional ¿Le chocó ese cambio?

En verdad no. Estar preparado y el estudiar, te da la capacidad y tranquilidad para asumir retos difíciles. Si uno está preparado y se siente con la capacidad, eso da facilidad. A veces uno no tiene el sustento de prepararse y estudiar.

ALIANZA UNIVERSIDAD – PLANTEL 2020

COMANDO TÉCNICO

Director Técnico: Rony Revollar

Asistente técnico: Juan Saavedra

Preparador físico: Agustín Vasella

E. de Porteros: Javier Soriano

Auxiliar de Campo: Juan Cahuas

Kinesiólogo: Argel Chumpitaz

JUGADORES

ARQUEROS

1.- Diego Morales

2.- Gianfranco Castellanos

3.- Manuel Montero

DEFENSAS

4.- Juan Cámara

5.- Gianmarco Gambetta

6.- Ederson Mogollón

7.- José Cánova

8.- Paul Bashi

9.- Alejandro Ramos

10.- Diego Encinas

11.- Cristian Carbajal

VOLANTES

12.- Juan Tuesta

13.- Óscar Vílchez

14.- Giordano Mendoza

15.- Juan Morales

16.- José Rivas

17.- Jorginho Sernaqué

18.- Claudio Ramírez

19.- Axel Moyano

20.- Juan Pablo Carranza

21.- Julio Landauri

22.- Flavio Gómez

DELANTEROS

23.- Jack Durán

24.- Mario Ramírez

25.- Juan Carlos Portilla

26.- Lionard Pajoy

27.- Joyce Conde

28.- Hernán Rengifo

29.- Enzo Maidana