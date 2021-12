Jesús Castillo: “Renové con Cristal por mi esfuerzo”

Jesús Castillo, jugador de Sporting Cristal, renovó con los celestes hasta el 2024 y resaltó que se queda en club por el esfuerzo que dio este año.

Jesús Castillo, jugador de Sporting Cristal, renovó con los celestes hasta el 2024 y resaltó que se queda en club por el esfuerzo que dio este año. El volante nacional que su objetivo es ser titular y no desaprovechar esas oportunidades.

“Para el 2022 me he propuesto sumar más minutos, jugar más partidos y, sobre todo, llegar a grandes cosas con mi equipo. El 2021 ha sido muy importante para mí, el mejor año a mi corta edad. Creo que tanto el comando técnico, compañeros y mi familia me apoyaron para que sea así”, comento en RPP.

“¡Por otro año más celeste! Jesús Castillo ha extendido su contrato con nosotros hasta el 2024. ¡Vamos, Casti!”, fue el mensaje que dejo el cuadro celeste en sus redes sociales.

El mediocampista de 20 años agrego que aún no va dar el salto al extranjero: “No podría decir que estoy para dar el salto al extranjero, uno siempre tiene cosas por aprender. Creo que necesitaría jugar un tiempo más aquí, sumando y aprendiendo. (…) Me gusta respetar procesos, quizá me gustaría primero jugar en Sudamérica, jugar Copa Libertadores y luego ya ir a Europa”.

Finalizó su entrevista que está renovación se dio por el esfuerzo que dio en cuadro celeste: “La renovación con Cristal se dio por mi esfuerzo, por lo que venía haciendo. El club espera mucho más de mí y voy a hacer que no se arrepientan”.