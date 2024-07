Jhonny Baldovino se pronuncia sobre la renuncia de jugadores

El abogado Jhonny Baldovino nos explica como se maneja la renuncia de los jugadores.

El reconocido abogado Jhonny Baldovino, se expresó en una entrevista y dio detalles de como se maneja el tema de renuncia de jugadores en nuestro país. Como debe ser efectuada, cuando es correcto y cuando no, haciendo así que el equipo pueda demandar al jugador por verse perjudicado.

“La renuncia de los jugadores es un derecho constitucional. La constitución dice que nadie está obligado a trabajar en contra de su voluntad, en cualquier momento se puede presentar renuncia al trabajo y no te pueden decir que no te vas”, declaró Baldovino, aduciendo que la plantear una renuncia no es algo descabellado.

“En temas nacionales, prevalece la legislación nacional de cada país, no se aplica la norma FIFA. ¿Pero qué dice la norma FIFA? En los casos de rescisión sin causa justificada, se deberá pagar una indemnización que se estipulará en el contrato. Quiere decir que ni la FIFA te prohíbe renunciar”, dijo Baldovino quien es voz autorizada para expresarse sobre estos temas.

Estas declaraciones se dieron a raíz del caso de la renuncia de Erick Noriega hacia Comerciantes Unidos de Cutervo, aduciendo temas personales y días después, fue presentado tranquilamente en Alianza Lima. Todo esto encendió las alarmas de todos los clubes por temor a que les hagan lo mismo.

Es por eso que el abogado Jhonny Baldovino nos explica que la renuncia es algo que el jugador puede hacer y que la FIFA ya evaluará posteriormente si fue de manera adecuada o no y de encontrarse alguna falta, el jugador tendrá que pagar alguna indemnización al equipo del que salió.

De esta manera podemos entender que no se está prohibido renunciar y que, de cometer alguna falta, tendrías que pagar la indemnización pero podrías seguir tu carrera de forma normal. Es claro que la FIFA siempre protege al futbolista porque es parte del show que propone que es el fútbol.

“Acá el problema son los clubes, no son los jugadores”, sentenció el abogado.