Jordi Cruyff: “Me ha sorprendido ver tantos aficionados del Eintracht”

Jordi Cruyff, asesor deportivo del Barcelona, habló sobre la eliminación de ellos ante el Frankfurt por la Europa League

Jordi Cruyff, asesor deportivo del Barcelona, habló sobre la eliminación de ellos ante el Frankfurt por la Europa League. El ex futbolista se sorprendió por el público que vino a apoyar al cuadro alemán.

“Eso tendrá que responderlo quien le corresponda, yo solo me ocupo del tema deportivo”, empezó diciendo el asesor deportivo antes de intentar desviar la atención: “Estábamos ilusionados con esta competición, porque estabamos jugando partidos muy buenos, y ahora se ha perdido un poco”, señaló el asesor deportivo.

Se quedo sorprendido por el apoyo del cuadro alemán en el Camp Nou: “Me he quedado sorprendido, porque no parecía que jugáramos en casa. No sé si ha influido en el resultado. Tenemos que ver qué mejorar para que el equipo tenga el máximo apoyo”.

Agrego: “Con 0-3 el equipo ha tenido el orgullo que es importantísimo tener y en esos momentos, si alguna decisión te favorece coges el arreón antes. Las cosas no han ido bien desde el principio, con un penalti que no siempre se pita, pero el árbitro lo ha decidido así”.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que no jugaron mal: “No hemos jugado tan mal, pero ellos han sido muy contundentes. Con 0-1 hemos tenido alguna opción, pero hay que tener acierto. El gol tan temprano nos ha condicionado”.