Kevin Serna confirmó su fichaje por Alianza Lima

Luego del último partido de ADT en el Torneo Clausura, Kevin Serna habló fuerte y claro sobre su pase a Alianza Lima.

ADT y Carlos Mannucci empataron sin goles en la última jornada del Torneo Clausura. Tras la culminación del partido, Ovación se acercó a la figura del ‘Vendaval Celeste’, Kevin Serna, para responder unas preguntas. Entre las respuestas del delantero colombiano, se confirmó que Serna será jugador de Alianza Lima para la temporada 2024.

Ovación consultó a Kevin Serna sobre el acuerdo que tenía con Alianza Lima:

“Sí, el presidente lo confirmó. Era algo que tenía que esperar un poco, pero bueno así es. Me despido de toda esta gente, quería darle un triunfo, pero no se pudo. No se dio, pero no vamos contentos por dejar a ADT siempre en lo más alto con todos mis compañeros”.

Asimismo, Serna aclaró que la negociaciones con ADT fueron positivas:

“Siempre lo manejamos. El club y la directiva siempre me apoyaron. Uno como futbolista quiere nuevos retos y seguir avanzando. Llegamos a un acuerdo con ellos de la mejor manera y me voy muy agradecido por abrirme las puertas. Era más decisión familiar, estoy contento y solo queda descansar”.

Kevin Serna es un extremo diestro con nacionalidad colombiana. Se formó en el Sportivo Luqueño de Paraguay y llegó al fútbol peruano con Cultural Santa Rosa (hoy conocido como Los Chankas CYC) en 2021. Solo un año después de disputar la Liga 2, ADT lo fichó para afrontar esta temporada. En su primera experiencia en la máxima división del fútbol peruano, Serna ha llamado la atención por su calidad y velocidad con el balón.

Con el ADT, Kevin Serna viene atravesando una buena temporada y logró clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores. El atacante de 25 años ha marcado 3 goles y dio 4 asistencias en el Torneo Apertura con el ‘Vendaval Celeste’. Asimismo, en los 19 partidos que jugó en el Torneo Clausura, registró 3 goles y 4 asistencias.

