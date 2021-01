Koeman: “No me gusta contestar preguntas sobre Luis Suárez”

Ronald Koeman analizó el partido contra el Athletic y reclamó que el equipo aproveche mejor el balón parado.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, explicó que ha trasladado al club una lista de peticiones de cara al mercado de invierno. Asimismo, están los futbolistas que podrían dejar la entidad como los posibles refuerzos. En cualquier caso, el técnico holandés dejo claro que aceptará la decisión de la entidad.

Griezmann: “Me gusta Griezmann, pero debo elegir entre los jugadores que tengo jugando con tres centrocampistas. Ousmane está mejorando físicamente”.

Luis Suárez: “No me gusta contestar cada vez preguntas sobre Luis Suárez. Respeto mucho a este jugador, pero nosotros tenemos nuestros delanteros”.

Muniain: “Me gusta. Es un pelotero que le gusta el balón. Puede crear peligro al contrario ofensivamente”.

La irregularidad de Dest: “Dest tiene altibajos durante un partido. Ha empezado muy fuerte. Tiene 19 años y necesitas tiempo para adaptarte. Como cualquier futbolista tiene derecho a hacer fallos y a mejorarlos. Sube la banda y busca el uno contra uno. No estoy decepcionado porque es joven y es normal”.

Mejorar la eficacia: “No podemos entrenar mucho por la elevada cantidad de partidos. Podemos recuperar y ensayar de cara al siguiente compromiso. Lo más importante es la confianza de cualquier futbolista”.

San Mamés vacío: “Jugar sin público es una desventaja para cualquier jugador”.

Mercado de invierno: “Cualquier entrenador mira siempre en el mes de enero cómo se puede mejorar la plantilla, como yo. Yo he hecho una lista de posibles bajas y futbolistas que sería interesante traer. Depende del club. Si no es posible, contaré con los mismos”.

Rendimiento en casa y fuera: “El equipo intenta jugar de la misma forma en casa y fuera. Crea peligro y tiene oportunidades de marcar. Fuera de casa la efectividad no es la que debería tener un equipo como el Barcelona. También hemos cometido errores en defensa. Somos el equipo que creamos más oportunidades, pero el rendimiento en porcentaje está por debajo”.

Lesiones: “Hemos intentado sacar al equipo adelante. Tenemos gente importante lesionada y no sabemos qué es lo mejor para el equipo en un mes. Es una plantilla donde yo no he podido cambiar mucho. Siempre es muy complicado poner una fecha en la que pueda regresar Ansu Fati. Sergi Roberto debería volver a finales de mes”.

Posible aplazamiento de las elecciones: “La salud es lo más importante y debemos hacer lo máximo para parar esta pandemia”.

El futuro de Aleñá: “Hasta que nada sea definitivo no podemos hablar. Aleñá tiene permiso del club para arreglar su salida. Siempre hay futbolistas que pueden decidir quedarse o no. Es joven y ha decidido intentar buscar una salida”.

Coronavirus: “Estamos tranquilos porque hay cosas en la vida que no se pueden controlar. Hemos seguido el protocolo de LaLiga de suspender el entrenamiento”.

Marcelino, un nuevo aire para el Athletic: “El rival puede cambiar su sistema por el nuevo entrenador, aunque sólo ha trabajado con sus futbolistas dos días. No creo que la influencia sea muy grande. Marcelino ha usado más el 4-4-2 y debemos estar preparados para todos los posibles sistemas”.