“Le ganamos a Perú de pura suerte”: Leyenda de Bolivia

Luis Cristaldo, mundialista con la Selección de Bolivia, criticó duramente el planteamiento de César Farias en la victoria ante Perú.

Luis Héctor Cristaldo, mundialista con la Selección de Bolivia en Estados Unidos 1994, fue muy duro con el técnico César Farías. Cristaldo aseguró que la victoria sobre Perú fue de suerte.

“Deseaba que gane la selección jugando bien, pero vi una selección que gana porque tiene suerte. Por la gracia de Dios le ganamos a Perú”, dijo la leyenda del fútbol boliviano.

El exmundialista de la selección boliviana aseguró que el planteamiento táctico de Farías fue “un desastre”. Cristaldo dijo que no comprende en las posiciones en que utiliza a algunos jugadores, usó el ejemplo de Rodrigo Ramallo como lateral derecho, “es una barbaridad”, calificó.

“No jugamos a nada, ganamos porque se dio ganar, hasta el gol fue de suerte, fue un triunfo en mérito de los jugadores, la mano del técnico no se vio para nada, no sé qué quiere inventar”, culminó el ex futbolista del cuadro altiplánico.

Tras dicha derrota, la Selección Peruana se mantuvo en la séptima casilla con 11 unidades, por ahora está a 4 unidades del quinto puesto. Por su parte, la Selección Boliviana alcanzó 9 puntos y escaló a la octava posición de las Eliminatorias.

La ‘Blanquirroja’ cerrará esta fecha triple el jueves cuando enfrente a la Selección Argentina de Lionel Messi en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el partido se jugará a las 18:30 hrs (horario peruano). Por otro lado, la ‘Verde’ buscará volver a hacer respetar su casa ante Paraguay el mismo jueves pero a las 15:00 hrs.