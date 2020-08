Liga respalda a Barcelona

No podrá salir del club mientras no pague la cláusula.

En un comunicado oficial, la Liga explicó que el contrato de Lionel Messi se encuentra actualmente vigente. Además, asegurarán que no podrá salir del club mientras no pague la cláusula. “En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula”, anunció el organismo presidido por Javier Tebas.

Recordemos que el martes pasado, el rosarino de 33 años pidió rescindir su contrato de forma gratuita y desde ahí se evaluó si este terminó el 30 de junio o fue extendido automáticamente bajo las decisiones de la FIFA por la pandemia de coronavirus.