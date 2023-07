Lucas Pratto, cambia de aires y firma por Defensa y Justicia

Pratto, el ex River quién dejó Vélez, firmó hoy por el Halcón. El delantero llegó a un acuerdo por un año, con opción de extensión.

El futbolista Lucas Pratto, quien quedó libre tras su paso por Vélez, decidió continuar su carrera en Defensa y Justicia, ambas partes llegaron a un acuerdo y firma un contrato que será por un año.

De esta manera, el jugador de 35 años le aportará su experiencia al conjunto dirigido por Julio Vaccari en la Copa Sudamericana, competencia en la que se enfrentará el 1 de agosto ante Emelec, por los octavos de final.

El ex futbolista de Vélez, Unión, Boca, River y Tigre se entrenó este viernes junto con sus compañeros en el predio del Bosque y podría debutar en la Sudamericana, ante la reciente conclusión de la primera parte del campeonato local.

Pratto, volverá a contar con Julio Vaccari, quien anteriormente lo había dirigido en su último paso por Liniers, y no es la única reciente contratación para el cuadro que ganó la Copa Sudamericana, Enrique Bologna, ex Alianza Lima y ex compañero suyo en River, le habló “maravillas del plantel” y que, al igual que Vaccari, fue clave para concretar su llegada. Y valoró que “llego a un equipo que funciona de memoria y es mucho más fácil para mi incorporación”.

⚠️ 𝘾𝙐𝙄𝘿𝘼𝘿𝙊, 𝙊𝙎𝙊 𝙎𝙐𝙀𝙇𝙏𝙊 𝙀𝙉 𝙁𝙇𝙊𝙍𝙀𝙉𝘾𝙄𝙊 𝙑𝘼𝙍𝙀𝙇𝘼⚠️ 🐻 ¡Bienvenido Lucas Pratto a Defensa y Justicia! 🔗 https://t.co/cjHApQ4BiU pic.twitter.com/x5Hn3unq9b — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) July 26, 2023

