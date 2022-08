Lutiger: “Ganarse un lugar en la defensa de Cristal es difícil”

Rafael Lutiger, defensor de Sporting Cristal, habló sobre la titularidad que tiene actualmente en su club

Rafael Lutiger, defensor de Sporting Cristal, habló sobre la titularidad que tiene actualmente en su club en está temporada. El zaguero nacional señaló también que desean sumar más puntos para subir en la tabla de posiciones de la Liga 1 Betsson.

“La defensa de Cristal te exige bastante. Y bueno acá, Gianfranco Chávez y Omar Merlo tienen tres años seguidos jugando juntos, jugando finales y haciéndolo de buena forma. Y ganarse un lugar ahí es difícil, pero poco a poco he aprovechado las oportunidades que me han dado y he podido ganarme un espacio”, manifestó Lutiger en RPP.

“En las últimas fechas hemos estado sólidos atrás, los delanteros y volantes también nos ayudan mucho a la hora de defender. Todos los partidos van a ser como finales. Nosotros competimos contra nosotros mismos, queremos ir avanzando sin fijarnos mucho en la tabla. Confiamos en que haremos las cosas bien”.