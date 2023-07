Marcel Sabitzer es nuevo jugador del Borussia Dortmund

El futbolista austriaco, Marcel Sabitzer, es el flamante fichaje del Borussia Dortmund, llega como reemplazo de Jude Bellingham.

El Borussia Dortmund ha concretado el fichaje de Marcel Sabitzer por alrededor de 19 millones de euros. El austriaco de 29 años jugó cedido en el Manchester United por su falta de oportunidades en el Bayern Múnich. Y tras la llegada de Mason Mount a Old Trafford, los ‘Red Devils’ decidieron no comprar su pase. Es así que Sabitzer volverá a la Bundesliga para ser el protagonista en el medio campo del Borussia Dortmund. Firmó con el equipo negriamarillo hasta junio de 2027.

Sabitzer fue uno de los mejores jugadores de la Bundesliga antes de unirse al Bayern Múnich. Con el RB Leipzig mostró su mejor nivel tanto en la liga alemana como en la Champions League. Sin embargo, su paso por los ‘Bávaros’ será muy poco recordado, ya que no pudo luchar por estar en el once titular. Es por esa razón que el actual campeón alemán decidió mandarlo a préstamo al Manchester United, en busca de revalorizarlo y después venderlo a un buen precio.

Con el equipo de Old Trafford, Marcel Sabitzer mejoró un poco su nivel. De solo marcar 2 goles y dar 2 asistencias en 54 partidos con el Bayern Múnich. Pasó a meter 3 goles y conceder 1 asistencia en 18 partidos con el Manchester United. No obstante, el entrenador neerlandés, Erik ten Hag, prefirió buscar a un jugador de más nivel para su esquema. Y el inglés de 24 años, Mason Mount, fue el elegido para jugar junto a Casemiro y Bruno Fernandes en el mediocampo.

Al no ejercer la opción de compra, el Bayern Múnich no lo pensaba retener. Además, el estratega alemán, Thomas Tuchel, le habría comentado que no tomaría en cuenta al jugador austriaco. Afortunadamente para Sabitzer, el Borussia Dortmund necesitaba un mediocampista de sus características para suplir al ahora jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. Por lo que Sabitzer podría ser titular en el Borussia Dortmund.

