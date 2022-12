Modric: “Tenemos que dar lo mejor de nosotros y hacer el mejor partido”

El mediocampista de Croacia, Luka Modric, se refirió al duelo que tendrá su selección frente a Brasil el día de mañana por cuartos de final de Qatar 2022

El referente y capitán de la Selección croata, Luka Modric, reconoció que Brasil tiene “jugadores fenomenales” y es el claro favorito a pasar de ronda en Qatar 2022, sin embargo destacó están preparados para el duelo y recordó que ya demostraron ser “capaces de todo”.

“Tenemos que estar bien, dar lo mejor de nosotros como en todos los partidos hasta ahora. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y hacer el mejor partido. Si jugamos de la mejor manera, tendremos una oportunidad. No nos conformamos con estar ahí. Sabemos que tenemos un partido ante un gran rival, pero tenemos nuestras fortalezas, creemos en nosotros mismos”, dijo Modric.

“Jugué varias veces con Brasil, pero aún no hemos podido ganarles. Espero que eso cambie. Brasil tiene jugadores fenomenales en todas las posiciones. Tenemos que ser agresivos, correr a su nivel y no dejar ellos hagan su juego. Es importante cuando no tengamos el balón, tenemos que ser agresivos y firmes y no dejarlos escapar. Brasil y Argentina son de los mejores equipos del mundo con muchos grandes jugadores”, sostuvo.

“Todos le dan mejores oportunidades a Brasil, así como a todos los equipos que juegan contra nosotros, como Argentina, Brasil y España, que siempre son favoritos. Pero hemos demostrado muchas veces que no siempre ganan los favoritos. Eso no nos preocupa. Respetamos a todos, pero también sabemos que somos capaces de todo”, finalizó.

Redactado por: Miguel Casana