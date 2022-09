Noronha: “Estos son los partidos que debemos sacar adelante”

Osnar Noronha, delantero de César Vallejo, señaló que el cuadro poeta consiguió un gran triunfo frente al cuadro rojinegro por el Clausura

Osnar Noronha, delantero de César Vallejo, señaló que el cuadro poeta consiguió un gran triunfo frente al cuadro rojinegro por el Clausura. El cuadro trujillano sacó un triunfazo ante el campeón del Apertura. El ex Alianza le anotó al Dominó.

“Fue un triunfo ante un gran rival, éramos conscientes de qué rival enfrentamos. Estos son los partidos que debemos sacar adelante. Fue un resultado favorable para seguir arriba”, afirmó Noronha en GOLPERU.

MELGAR NECESITA RECUPERARSE.

El delantero mencionó que “tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Nos toca seguir trabajando, esto sigue todavía. Faltan varias fechas para ver de qué estamos hechos. Estoy preparado para lo que sea, si me toca arrancar o entrar. No solo son once en el equipo, somos un plantel”.

Vallejo sumó tres puntos importantes. Que le permite llegar a las 22 unidades y colocarse a tres puntos del líder del Clausura. Mientras que en la tabla acumulada, los ‘Poetas’ treparon a la séptima posición con 50 unidades.

ALINEACIONES DEL PARTIDO.

César Vallejo: Carlos Grados; Jersson Vásquez, Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Carlos Cabello; Frank Ysique, Arquímedes, Figuera, Orlando Núñez, Jairo Vélez, Abdiel Arroyo; Yorleys Mena.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Leonel Galeano, Alec Deneumostier, Paolo Reyna; Horario Orzán, Waltar Tandazo; Alexis Arias, Martín Guedes, Luis Iberico; Jhonny Vidales.