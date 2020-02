Noronha hizo sufrir al Boys

Anotó dos goles en el partido que Manucci empató con rosados 3-3 en el Grau del Callao. Trujillanos fallaron dos penales. Fue un buen encuentro.

Osnar Noronha fue la figura de la cancha y el terror de los zagueros chalacos. Hizo dos goles y tuvo acciones ofensivas que hizo temer el arco de los porteños. Sport Boys no pudo darle un triunfo a los hinchas que acudieron al Estadio Miguel Grau del Callao y cedieron un empate 3-3 ante Carlos A. Mannucci de Trujillo por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Ni bien algunos se habían acomodado en sus asientos, Paolo de la Haza anotó un golazo a los 2 minutos, dejando parado a Heredia y colgándolo. Ello auguraba un triunfo sin problemas a los del puerto pero a los doce minutos, Mannucci se encontró con un penal. El tiro fue pésimamente ejecutado por Sebastián Ramírez a los 12 minutos, quien quiso emular a Roberto Carlos y pateó a las manos de Jonathan Medina. A los 33 minutos, los trujillanos volvieron a encontrarse con un penal, pero como si se tratase de una maldición, el balón se le fue desviado. Sin embargo, el cuadro carlista no se desanimó y el mismo Lagos logró el empate a los 41 tras un cabezazo contra el piso.

En el segundo tiempo, las falencias defensivas en el cuadro rosado volvieron a pasarle factura y una asistencia de Kevin Moreno permitió una escapada de Osnar Noronha quien definió a los 56 ante la salida de Medina. Con el resultado adverso momentáneo, Vivas cambió volantes por atacantes y a los 74, Sebastián Penco tras centro de Claudio Villagra anotó de cabeza poniendo el 2-2. Tres minutos después, Villagra fue asistido por Penco y anotó el 3-2, demostrando que esa dupla funciona muy bien.

Sin embargo, a los 82 minutos, Osnar Noronha aprovechó un rebote dejado por el portero Jonathan Medina y definió entre sus piernas colocando el 3-3. Sobre el final, Luis “Cachito” Ramírez pudo anotar de “chalaca” pero su disparo lo contuvo Manuel Heredia.

SPORT BOYS 3



Jonathan Medina

—

Paolo de la Haza

Adán Balbín

Adrián Zela

João Ortiz

—

Claudio Torrejón

Luis Ramírez

Eduardo Uribe

Claudio Villagra

Fernando Caro

—

Sebastián Penco

—————————

DT: Marcelo Vivas

————————–

CARLOS MANNUCCI 3



Manuel Heredia

—

Andrés López

Sebastián Ramírez

Gonzalo Rizzo

Kevin Moreno

—

Jean Pierre Fuentes

Ernest Nungaray

Diego Guastavino

José Fernández

Ricardo Lagos

—

Osnar Noronha

——————

DT: Juan Manuel Llop

————————-

ÁRBITRO: Diego Haro

LÍNEAS: Coty Carrera, Diego Jaimes

CUARTO OFICIAL: Ramón Blanco

GOLES: 2´ Paolo de la Haza, 74´ Sebastián Penco, 77´ Claudio Villagra (SBA). 41´ Ricardo Lagos, 56´ Osnar Noronha (CAM).

CAMBIOS: Leonardo Ruíz x Eduardo Uribe, Walter Vásquez x Fernando Caro, Manuel Tejada x Sebastián Penco (SBA). Tarek Carranza x José Carlos Fernández, Luis Benites x Diego Guastavino, Javier Núñez x Jean Pierre Fuentes (CAM)

TA: Luis Ramírez, João Ortiz (SBA). Andrés López, Jean Pierre Fuentes, Kevin Moreno, Ernest Nungaray (CAM).

ESTADIO: Miguel Grau (Callao)

————————

CAMARINES

OSNAR NORONHA:

“Fallamos dos penales, en las que pudimos aumentar el marcador, pero así es el futbol, tuvimos la capacidad de no bajar los brazos. Creo que salió un partidazo, ambos jugamos el todo por el todo, el Boys es un gran rival, estaba frente a su gente he hizo un partido muy bueno. Estoy trabajando para tener un llamado a la selección, no me obsesiona, pero hay que ir paso a paso. Quiero agradecer al equipo porque está haciendo una gran campaña”.

—

PAOLO DE LA HAZA:

“Lástima de que no pudimos quedarnos con el triunfo en casa, queríamos regalarle un triunfo a la gente. Nos dejamos un poco, y llegaron los goles rivales, aunque creo que los penales fueron dudosos. Al menos me voy contento por hacer un golazo con el equipo de mis amores, solo faltó el triunfo para que me salga un partido redondo”.

JUAN MANUEL LLOP (DT Manucci)

“Fue un partido, en donde el resultado fue lo más justo. Creemos que el partido lo tuvimos controlado, hasta que ellos hicieron el empate, el empuje de su gente los apoyo a remontar algo que teníamos controlado. Menos mal pudimos conseguir el empate”.

—–

MARCELO VIVAS (DT Boys)

“Los jugadores hicieron todo para ganar el partido, con aciertos y errores luchamos hasta el final. Me parece que el equipo juega bien, todavía hay errores individuales por corregir. Pero competimos de igual a igual con todos los equipos”.