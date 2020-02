Manifestó De la Haza por el empate del Boys ante Mannucci en el Callao

Paolo de la Haza volvió a marcar un gol con Sport Boys, cosa que no hacía desde el año

2004, antes de irse a Cienciano. Fue un golazo en donde dejó parado a Heredia a solo 2

minutos de iniciado el cotejo, pero finalmente el equipo terminó igualando 3-3 ante

Mannucci.

“Esto recién empieza, pero no podemos confiarnos de eso, tenemos que hacernos fuertes

en casa y no dejar que los puntos se nos vayan. El empate es falla de todos, no podemos

culpar solo a la defensa. Cuando hacemos los goles y se gana también es mérito de

todos”, afirmó.

También habló sobre su gran gol de “sombrerito”. “Estoy contento de poder marcar,

pero triste por el sinsabor del empate. Uno trabaja para poder aportar al equipo y creo

que hicimos un gran partido”, señaló el “Pitbull”.

Además, indicó que el equipo entrenará duro para visitar a Atlético Grau en el fuerte

calor de Piura. “Hay que prepararnos, seguir trabajando, que se nos viene un partido

difícil”, finalizó.