Y le dijo no

Ángel Comizzo rechazó a Binacional y agradeció el interés

Binacional está a puertas de su debut en fase de grupos de la Copa Libertadores como el

vigente campeón, pero no encontrar nuevo técnico es una preocupación.

El cuadro puneño se comunicó con el ex técnico de Universitario, Ángel Comizzo, pero

este les negó la posibilidad a pesar de que valoró el interés. El nombre del “Indio” causó

mucho revuelo por ser quien dirigió recientemente a la “U” y además en el 2013 lo sacó

campeón.

Lo mismo sucedió con el argentino Lucas Bernardi, quien ha dirigido a Newell´s,

Arsenal de Sarandí, Estudiantes de La Plata, Belgrano y viene de dirigir a Godoy Cruz.

Otros nombres que se barajan son Mario “Ropero” Flores y el ex Alianza, Guillermo

Sanguinetti.