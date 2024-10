Oliver Sonne: “necesitamos creer y eso es lo más importante”

El defensor peruano, Oliver Sonne, señaló los errores que cometió Perú en la derrota ante Brasil

Perú se volvió a encontrar con la desconcentración frente al rival y cometió errores que le costaron sacar un buen resultado en su visita ante Brasil, incluso el mismo Oliver Sonne reconoció el mal trabajo que realizaron. A pesar de lo mencionado, el peruano-danés manifestó su deseo de intentar creer para lograr la clasificación al Mundial.

Oliver Sonne expresó las sensaciones que le dejó el partido frente a la selección brasileña: “Creo que nosotros necesitamos un poco de calma, pero eso no fue posible porque Brasil jugó bien, hoy no tuvimos calma ni tranquilidad que necesitamos en el juego. Necesitamos mejorar, pero hoy fue difícil, debemos pensar en lo que viene“.

Puedes leer:

Luego mostró su malestar por el rendimiento de todo el equipo y por el resultado final: “El equipo estuvo mal, yo también, todo estuvo mal, fue muy difícil y lo sabemos, pero fue un partido difícil y el 4-0 no está bien“. Perú en ningún momento tuvo una reacción con agresividad en el ataque y su vulnerabilidad en defensa le terminó pasando factura.

El futbolista de 23 años señaló la debilidad psicológica del plantel, pero manifestó su deseo de confiar para lo que viene en el futuro a la selección peruana y poder lograr la clasificación a la Copa del Mundo: “Necesitamos creer y eso es lo más importante, tenemos muchos partidos aún y debemos continuar“.

El lateral derecho se refirió a la posición inhabitual que lo puso Jorge Fossati en el partido ante Uruguay: “Es diferente, pero para mí si el profe me quiere jugando en esta posición voy a estar. El partido anterior jugué como volante y me fue bien, hoy el grupo me necesitó en otra posición y así fue, me sentí cómodo“.