Oswaldo Ramírez: “Argentina nos tiene miedo”

Oswaldo ‘Chachito’ Ramírez, gloria del fútbol peruano, opinó sobre el próximo partido de la Selección Peruana ante Argentina.

El máximo protagonista de la histórica victoria de Perú ante Argentina en La Bombonera en 1969 fue, sin duda alguna, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez. Esto hace que el ex futbolista de la ‘blanquirroja’ este más que acreditado para opinar sobre el duelo del jueves. ‘Cachito’ confía en que la ‘bicolor’ pueda sacar un resultado favorable de Buenos Aires.

La leyenda del fútbol peruano reveló que la ‘albiceleste’ nos tiene temor: “Argentina nos tiene miedo, ellos han tenido inconvenientes siempre que han jugado contra nuestra selección, él último partido que jugamos allá contra ellos merecimos ganar y en la última jugada del partido nos pudimos llevar el triunfo”.

El ex jugador de la Selección Peruana no pierde la fe de ver a Perú en Qatar 2022: “En el fútbol no existe la justicia. Aún nos quedan fechas por delante, hay que tener fe y confianza en los muchachos”, declaró Radio Ovación.

Por último, el popular ‘Cachito’ analizó la derrota ante Bolivia: “El equipo no mereció perder. Lamentablemente la jugada del gol de Bolivia viene por un error de Cueva, un lujo que se quiso hacer en ese momento nos terminó jugando en contra y tras eso nos convierten el gol”, finalizó.

Cabe mencionar que las selecciones de Argentina y Perú se enfrentarán este jueves a las 18:30 hrs (horario peruano) en el Estadio Monumental de River Plate por la décima segunda jornada de las Eliminatorias.