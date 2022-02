Palacios: “Ganándole a Paraguay aseguramos repechaje”

Para finalizar, el ex ’10’ de la blanquirroja mencionó que espera que Perú no tenga más bajas: “Esperemos que para los próximos partidos ya tengamos recuperados a todos. Esperemos que no solo esté Lapadula sino también Cueva quien ayer nos hizo falta. Hace poco un diario puso lo que quiso sobre unas declaraciones mías. Yo declaré que así como Cueva es importante también lo son Gallese, Carrillo, Lapadula, Callens. Que uno solo no juega, pero pusieron los que se les antojó”, sentenció.