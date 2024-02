Pep Guardiola reveló cual es su sueño como entrenador

Pep Guardiola, director técnico español, explicó cuál es uno de sus principales sueños como director técnico luego del Manchester City.

El español, Pep Guardiola, dejó su huella como entrenador al conquistar cada torneo que se le presentó en su trayectoria. A pesar de su impresionante historial, el técnico aún tiene objetivos por cumplir, como reveló durante una entrevista con ESPN. Guardiola expresó su sueño después de finalizar su contrato con el Manchester City de Inglaterra, mencionando su deseo de dirigir una selección en el futuro cercano, a pesar de tener contrato con los Ciudadanos hasta junio de 2025. Aunque incluso planteó la posibilidad de extender su contrato después de la partida de Jürgen Klopp del Liverpool, Guardiola tiene en mente tomar las riendas de una selección en algún momento.

“Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 ó 15 años, pero me gustaría”, develó el estratega.

Sin embargo, aclaró entre risas: “Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección”.

El entrenador ha dejado una marca indeleble en el ámbito de los clubes, acumulando un total de 37 títulos a lo largo de su carrera.

En el Barcelona, conquistó dos Copas del Rey, tres Ligas de España, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

En su paso por el Bayern Munich, logró tres Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Mientras que en el Manchester City, ha obtenido cuatro Copas de la Liga, cinco Premier League, dos Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.