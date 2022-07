‘Puma’ Carranza: “Siempre vamos a estar agradecidos con Universitario”

José Luis ‘Puma’ Carranza, ex futbolista crema, en conferencia de prensa por la camiseta en honor a los 70 años del Estadio Lolo Fernández, dio unas palabras a los hinchas

José Luis Carranza, ex futbolista crema, en conferencia de prensa por la camiseta en honor a los 70 años del Estadio Lolo Fernández, dio unas palabras a los hinchas. Además señaló que ser hincha de Universitario es muy bueno porque es un club grande del fútbol peruano.

“Siempre agradecido a toda esa gente que nos enseñaron a querer a este gran club. Tuve la suerte de vivir acá lindas y maravillosas etapas. Siempre de lo mejor y siempre contento”, comentó Carranza.

Mostró bastante su alegría por los nuevos jóvenes que llegan al Monumental: “Veo a los chicos que están viviendo acá y eso me pone feliz y a todos los que de alguna manera hemos hecho que el club sea más grande. Siempre vamos a estar agradecidos con nuestro club”.

Asegura que no se siente ídolo del club, ya que respeta bastante la historia: “Nosotros no somos héroes y tampoco me creo ídolo. Soy una persona que representó y soy agradecido a Dios, a mi familia y a la institución que me dio todo para mí”.