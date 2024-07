Renato Tapia y su futuro

Todavía no se sabe con exactitud cuál será el destino de Renato Tapia

Renato Tapia, que era un habitual convocado al conjunto nacional, no disputó la Copa América por decisión propia, pero ello no ha sido impedimento para que su futuro no este direccionada por un buen camino, ya que podría llegar a jugar en cualquier otra de las mejores ligas del mundo.

Renato Tapia a pesar de que no llegó a jugar con la selección peruana en la Copa América por una decisión propia, luego de que él haya hecho un pedido por un caso especial a la Federación Peruana de Fútbol y no se haya dado, hay oportunidades de futuro para el volante de marca.

En ese sentido, Tapia está abierto a optar por cualquier propuesta que le convenza, ya que hace unos días, él mismo se despidió de su antiguo club, el Celta de Vigo de España, al cual defendió su mediocampo por el largo periodo de cuatro años.

Estas fueron las palabras de despedida del centrocampista en una publicación que subió a su cuenta de instagram:

“Con el corazón en la mano, con mucha pena pero a la vez con mucha gratitud, llegó la hora de despedirme del club que me abrió las puertas para poder cumplir uno de mis sueños, jugar en La Liga”.

Además, de acuerdo a información brindada por el periodista “Coki” Gonzales en el programa “Latina Deportes”, el mediocampista de veintinueve años tiene una oferta de Arabia Saudita y otra de la Bundesliga.

Asimismo, semanas antes, surgió la noticia que Tapia tenía también ofertas de diferentes clubes pertenecientes de la llamada mejor liga del mundo, la misma Premier League. Exactamente, se trataban del Fullham y del Crystal Pallace.

Del mismo modo, otros medios indican que Renato rechazó propuestas de Arabia Saudita, España, Francia y Brasil.

Fuera de ello, lo cierto es que, sabiendo la opciones que tiene el futbolista nacional, se le avecina un destino deseado por todo futbolista, sea al club que vaya.

