Resultados de hoy en el Mundial femenil 2023 Australia-NZ

Australia vs Nigeria: Las Súper Halconas superaron a la anfitriona por 3-2 en Brisbane por el Grupo B de par en par; Emily van Egmond rompió el punto muerto, pero Uchenna Kanu encontró una respuesta inmediata;Asisat Oshoala del Barcelona marcó la diferencia desde el banquillo, asistiendo al segundo de Nigeria y anotando el tercero, resultado favorable y riesgosa para ambas.

Argentina vs Sudáfrica: En Dunedin, Sudáfrica tomó una ventaja de dos goles, pero se recuperó por la recuperación de Argentina en la segunda mitad; Linda Motlhalo y Thembi Kgatlana encontraron la red, antes de que Sophia Braun y Romina Núñez igualaran el marcador para Las Pibas (2-2); ambas naciones tienen un punto habiendo jugado dos partidos del Grupo G

Inglaterra vs Dinamarca: Grupo D y en Sydney, las Leonas vencieron por la mínima a Dinamarca, tras la impresionante primer contejo de Lauren James, que en seis minutos llevó a Inglaterra a la victoria (1-0); Keira Walsh salió en camilla en la primera mitad por una lesión en la rodilla y luego se la vio con muletas; Amalie Vangsgaard remató tarde en el poste por Dinamarca; Inglaterra ya clasificada a octavos.

China vs Haití: China obtuvo su primera victoria en el Grupo D al vencer a Haití por la mínima (1-0), a pesar de jugar más de una hora con solo 10 jugadores; Wang Shuang anotó el único gol; la mediocampista Zhang Rui recibió una roja directa por una entrada alta; la victoria significa que Inglaterra prácticamente se ha clasificado para los octavos de final.

