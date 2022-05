Ricardo Gareca: “Christian Ramos es muy importante para la Selección”

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Peruana, habló sobre la sorpresiva convocatoria de Christian Ramos en la ‘Blanquirroja’

Asegura que Paolo Guerrero está en recuperación y estará pendiente sobre lo que pase: “Paolo está buscando recuperarse y estar de la mejor manera. No queremos alterar nada que lo pueda perjudicar. En tema de plazos y fechas. Nosotros estamos pendientes de el en todo aspecto”.

Agregó: “Si tenemos el OK del Departamento Médico entonces evaluaríamos poder contar con Paolo”.

Confirma que André Carrillo llegará en condiciones al repechaje: “Creemos que André va a llegar. Tiene posibilidades de acuerdo al reporte médico y físico que hemos podido recopilar”.

Sobre porque no convocó a Ruidíaz, que actualmente tiene buen rendimiento en su club: “Raúl siempre es un motivo de consideración. Siempre. Él ha tenido complicaciones y lesiones. No tiene nada que ver la postura que tomó hace un tiempo. Nosotros elegimos darle continuidad a un grupo ya establecido”

En duda, no asegura que tienen la llave ganada: “No sé si la experiencia de haber jugado un repechaje pueda ser favorable para nosotros. Es apenas el segundo. No creo que tenga una incidencia”.

Sobre el caso de Byron Castillo: “Prefiero no opinar sobre el tema porque la está distorsionada la información. No me compete y estoy al margen de eso. La gente indicada deberá resolver este tema”.

Sobre la convocatoria de Santiago Ormeño: “Estamos contentos con Santiago. Creemos y esperamos que pueda dar más. Por algo está en la Selección”.

Sobre la sorpresiva convocatoria de Christian Ramos: “El caso de Christian despierta muchas opiniones. Es muy importante para la Selección. Es titular en Alianza y su técnico lo respalda”.