Ricardo Gareca: “Me dolió no ir al Mundial”

Ricardo Gareca contó detalles del día que la Selección Argentina no lo llevó al Mundial México 86. Asimismo, señaló el trato que mantenía con Salvador Bilardo y que a pesar del gol que marcó para la clasificación no lo llevaron.

“Aparentemente estaba, era confuso porque la prensa me daba. Yo hablé con mi esposa pese a que no había lista especial. La prensa me daba y al llegar entro al comedor y había un silencio y me miraban con una cara … cuando voy llegando, me entero por los jugadores que estaba afuera.” Así lo cuenta el DT Ricardo Gareca que lo entendió años más tarde.

“Yo había traído mis cosas desde Cali. Yo pensaba que se me daba. Fue una etapa difícil, me fui a la habitación y en ese momento me costó superarlo”, con todo el sufrimiento del mundo.