Rodrygo se queda en el Real Madrid

Luego de las dudas acerca de su continuidad en el club merengue, Rodrigó aclaró la situación

Rodrygo ha causado dudas durante estos días previos a la final de Champions League en el todo el ámbito madridista cuando dio declaraciones que ponían su continuidad en signos de interrogación en el Real Madrid; sin embargo, luego salió a aclarar.

Rodrygo debe estar mentalizándose nuevamente para jugar una nueva final que dictaminará si el Real Madrid logra conseguir su decimoquinto título de la Champions, aunque también se ha dado el tiempo para poder conversar con la prensa, con la cual se expreso libremente, compartiendo lo que sentía sobre el club merengue.

Esto es lo que dijo el delantero brasileño cuando un medio de España le consultó si quería al Madrid para siempre: “sí, bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que he estado aquí fueron un placer para mí”. Sandra Díaz, la entrevistadora, le dice que no ponga nervioso al madridismo y el brasileño responde: “No. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club”.

Posteriormente, Rodrygo dio declaraciones para otro medio, que esta vez era de Brasil, pero esta vez con la intención de aclara lo que dijo: “claro que quiero seguir aquí muchos años, quiero estar aquí mientras sienta que ayudo y soy importante para el equipo. Y a partir del momento en el que vea que ya no soy importante tal vez sea la hora de buscar otro lugar, pero creo que no es lo que está pasando en este momento ni estoy pensando en eso. Siempre soñé con jugar aquí, siempre fue mi club preferido, estoy cumpliendo un sueño, campeón de todo ya… Y mientras sea importante quiero continuar aquí”.

Luego, como siempre hay polémica en todo lugar, en España no habría sido la excepción y se habría estado comentando sobre lo dicho por el jugador de veintitrés años.

Entonces, para esclarecer mejor el tema, Rodrygo mando un mensaje por X, red social antes denominada Twitter, para toda la comunidad madridista, aclarando que parte de la conversación en una de las entrevistas que había brindado había sido descontextualizada. Luego de ello, expresó su felicidad de estar en el Real Madrid, que es un sueño estar jugando en dicho club y que por el momento no piensa dejar el equipo. Finalizó su mensaje con una frase motivadora para el cotejo de este sábado ante Borussia Dortmund por la final de la “Orejona”.

“Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto.

Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida!

Ahora seguimos con história por hacer. Por la 15 💭🏆

¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”

