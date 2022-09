Roger Federer: “He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez”

Roger Federer en su despedida: “He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez”

Tras su emocionante despedida del tenis, Roger Federer confesó que su carrera “ha sido perfecta” y se mostró satisfecho porque pudo terminar su último partido y no se lesionó. El suizo deja un gran legado en el tenis tras conseguir grandes títulos en estos últimos años.

Roger Federer tuvo un servicio en el ‘super tie break’ para haberse despedido con una victoria, pero lo más importante era el homenaje al tenista de 41 años y 20 títulos del Grand Slam, que se emocionó cuando acabó el partido.

Quizá la despedida no fue la soñada por Federer y su gran amigo Nadal, que en el circuito se conocen con el acrónimo ‘Fedal’, al no haberse despedido con la victoria.

Pese a no ser una competición oficial, Sock y Tiafoe lucharon por la victoria para colocar el empate 2-2 en este torneo en el que se enfrentan un equipo de Europa y otro del Resto del Mundo.

“Ha sido una día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros… Estoy muy contento de haber jugado el partido”, aseguró el suizo.

Roger Federer, acompañado por su familia y escoltado por su amigo Nadal, puso el broche final a su trayectoria deportiva en la ciudad donde se coronó con ocho Wimbledon, más que ningún otro hombre en la historia.

Redactor: Diego Pecho